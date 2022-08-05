Жара в Петербурге выходит на максимум, но ненадолго. Вот прогноз синоптиков на ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 августа, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять периферия антициклона, медленно отступающего на восток. При переменной облачности в регионе вновь обойдется без осадков, а температурный фон «еще немного подрастет».

Температура воздуха сегодня в городе составит +28…+30 градусов, по области +26…+31. Ветер ожидается южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, по данным Леуса, «во второй половине дня ливневой дождь, гроза и начало похолодания».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 6 августа, ночью ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Днем облаков станет больше, пройдут кратковременные дожди — местами ливни, грозы и град. Температура воздуха ночью ожидается +18…+20 градусов, днем +25…+27.

Похолодает к концу недели. В воскресенье, 7 августа, температура воздуха составит +13…+15 градусов, днем +19…+21. Но есть и хорошие новость: осадков в этот день не ожидается.