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Смольный хочет расширить Царское Село за счет зданий Минсельхоза

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Смольный пытается убедить Минсельхоз передать им участки и здания вблизи Царского Села, принадлежащие Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету (СПбГАУ). Соответствующее письмо губернатор Александр Беглов направил главе министерства Дмитрию Патрушеву, пишет «Коммерсантъ».

zayatsphoto / Shutterstock.com

Градоначальник просит передать в собственность города выявленные объекты культурного наследия на Академическом проспекте и Петербургском шоссе вблизи Федоровского городка в Пушкине. Комплекс состоит из здания бывших казарм и гаража с квартирами для служащих. Общая площадь участка составляет почти 30 га.

Также Смольный просит передать 62,23 га под опытными садами университета и участок земли между Академическим проспектом и Липовой аллеей. Эта территория примыкает к Александровскому парку в составе музея-заповедника «Царское Село».

Из письма следует, что властям Петербурга нужен объект «для реализации комплексного проекта освоения территории в границах центра и парковой зоны Царского Села». Отмечается, что вузу пока в обмен ничего не предлагается. Эксперты подчеркнули, что передача имущества от одной госструктуры другой не предполагает компенсационных механизмов.

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