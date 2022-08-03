Смольный хочет расширить Царское Село за счет зданий Минсельхоза

Градоначальник просит передать в собственность города выявленные объекты культурного наследия на Академическом проспекте и Петербургском шоссе вблизи Федоровского городка в Пушкине. Комплекс состоит из здания бывших казарм и гаража с квартирами для служащих. Общая площадь участка составляет почти 30 га.

Также Смольный просит передать 62,23 га под опытными садами университета и участок земли между Академическим проспектом и Липовой аллеей. Эта территория примыкает к Александровскому парку в составе музея-заповедника «Царское Село».

Из письма следует, что властям Петербурга нужен объект «для реализации комплексного проекта освоения территории в границах центра и парковой зоны Царского Села». Отмечается, что вузу пока в обмен ничего не предлагается. Эксперты подчеркнули, что передача имущества от одной госструктуры другой не предполагает компенсационных механизмов.