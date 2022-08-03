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Меркьюри, Кобейн и Цой: на Лиговском проспекте создали «Небесную галерею» с портретами известных музыкантов

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В арке дома №47 по Лиговскому проспекту появилась «Небесная галерея». На потолке разместили портреты известных (и умерших) зарубежных и российских рок-музыкантов.

Работа с лицами Фредди Меркьюри, Джона Леннона, Курта Кобейна, Элвиса Пресли, Виктора Цоя и других умерших исполнителей растянулась на 10 метров. Под каждым портретом указаны годы жизни музыкантов. Автором «Небесной галереи» выступил художник Дмитрий Монич. Он признался, что мечтал создать подобный проект с 90-х годов, но воплотить его он смог лишь сейчас.

«Тогда реализовать данный проект было невозможно, но сейчас технологии позволили уже в полной мере осуществить все задуманное. Персоны галереи выглядят ожившими, переданы даже мельчайшие детали взгляда», — рассказал он.

По адресу Лиговский проспект, 47 также располагается культовый петербургский рок-магазин Castle Rock. В этом дворе есть еще два граффити: с изображением Михаила (Горшка) Горшенева, Константина Кинчева и бывшего лидера The Prodigy Кита Флинта.

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