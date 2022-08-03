По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 августа, на погоду в Петербурге будет оказывать влияние гребень антициклона. Вытянувшись в широтном направлении, он уменьшит плотность облаков и прекратит дожди, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев. «Солнечно и умеренно тепло», — резюмировал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер ожидается юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, по данным Леуса, обойдется без дождей, а температура «преодолеет отметку в +25» градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 4 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, местами в окрестностях до +11, днем +25…+27.

В пятницу, 5 августа, переменная облачность сохранится, в столбики термометров поднимутся еще выше. При отсутствии осадков воздух в городе прогреется до +16…+18 градусов в ночное время и до +27…+29 днем.