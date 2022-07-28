На площади Восстания на месяц введут ограничения движения. Изменения будут действовать в восьми районах Петербурга

С 1 по 24 августа ограничат движение транспорта по площади Восстания. Там будут проводить замену бордюрного камня. Объехать участок можно по 2-й Советской улице, Лиговскому проспекту, улице Жуковского и Литейному проспекту.

Перекрывать движение транспорта будут по следующим адресам:

с 30 июля по 5 августа — по 4-й линии в поселке Александровская, от улицы Труда до улицы Правды, для реконструкции водопроводной сети (объезд — по улице Труда, 5-й линии, улице Правды и 3-й линии);

с 1 по 7 августа — по улице Минина в Сергиево для строительства газопровода, от переулка Гастелло до Цимлянского переулка (объезд — по Волхонскому шоссе, улице Урицкого, Пушкинской улице и улице Жертв Революции);

с 2 августа по 16 декабря — по Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина для реконструкции водопровода (объезд — по улице Бабушкина, Фарфоровой улице и улице Седова).

Помимо этого, ограничения будут действовать на Петроградской стороне. Там собираются установить переходную галерею на Лодейнопольской и Петрозаводской улицах. Работы продляться с 1 августа до 30 марта 2023 года.

С 30 июля по 14 августа ограничат движение на участке улицы Дыбенко от Товарищеского проспекта до проспекта Солидарности, а также на перекрестках с Искровским проспектом и проспектом Большевиков. Там пройдет ремонт трамвайных путей.

Со 2 августа по 11 сентября на Васильевском острове по Кожевенной линии от Большого проспекта В.О. до Косой линии из-за временных ограждений будет ограничен проезд.

По трем адресам пройдет ремонт дорог. Эти работы начнутся с 1 августа и ограничат проезд:

до 4 августа — на Красносельском шоссе в Сергиево (Сергиевский путепровод);

до 2 сентября — на Новороссийской улице от проспекта Энгельса до улицы Карбышева;

до 12 сентября — на проспекте Ленина в Зеленогорске, от Приморского шоссе до Пухтоловской дороги.

С 2 по 20 августа движение ограничат на улице Добрая Горка в поселке Левашово (Новоселки). Там планируют строить газопровод.