Кратковременные дожди и прохлада: синоптик рассказал, какую погоду ожидать в воскресенье

По словам синоптика, в городе будет ощущаться влияние тыловой части циклона. «Облаков в небе будет много, пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели ожидаются близким к климатической норме», — рассказал он.

Температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.



В понедельник тоже будут идти небольшие дожди, однако, как добавил Леус, ожидается более теплая погода.