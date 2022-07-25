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Кратковременные дожди и прохлада: синоптик рассказал, какую погоду ожидать в воскресенье

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В воскресенье, 24 июля, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и прохлада. Такой прогноз опубликовал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По словам синоптика, в городе будет ощущаться влияние тыловой части циклона. «Облаков в небе будет много, пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели ожидаются близким к климатической норме», — рассказал он.

Температура воздуха составит от  +21 до +23 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник тоже будут идти небольшие дожди, однако, как добавил Леус, ожидается более теплая погода.

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