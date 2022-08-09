Что посмотреть в Петербурге, катаясь на самокате? Вот 4 маршрута от исследователей города

Лето — идеальное время для изучения Петербурга на самокате. «Собака.ru» вместе с исследователями города «Петербург глазами инженера» и ДК Лурье составила четыре экскурсионных маршрута для прогулок (с картами!): по Васильевскому, Крестовскому и Каменному островам, Литейной части и Петроградской стороне.
Маршрут №1. Северные острова
Наталья Пугачева, автор маршрута, гид «Петербург глазами инженера»:
«Газпром-Арена. Это самый большой в мире стадион с раздвижной крышей и выкатным полем, построенный по проекту японского архитектора Кисё Курокава. Ранее здесь был стадион имени Кирова, спроектированный в виде холма.
Следующей локацией станет яхт-клуб на Петровской косе. Его удобно посмотреть с деревянной набережной (с пляжа возле Sunday Ginza). Здание яхт-клуба является памятником архитектуры модернизма. Он построен к Олимпиаде-80. Одним из его создателей был гений инженерной мысли Алексей Морозов, работавший над ДС Юбилейный и СКК Петербургский.
«Динамо» — это советский авангардный стадион, возведенный по проекту Олега Лялина и Якова Свирского в начале 1930-х. Имел несколько полей. Двусторонняя трибуна была небольшой, чтобы его гости не рассиживались, а занимались спортом. На территории находится здание бывшего кафе «Грелка», построенное на железобетонном каркасе.
Газпром-Арена
Далее — дача Гаусвальд. Здание построено в 1898 году для жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд, и считается одним из первых образцов модерна в Петербурге. Несколько лет назад прошла его реставрация. Во время нее обнаружили историческую окраску оливково-зеленого цвета — именно этот оттенок можно увидеть сейчас.
Завершается маршрут на железобетонном козырьке на набережной Большой Невки, 14. Это объект на Каменном острове, напоминающий советскую автобусную остановку (хотя ею не является). Это сооружение Международной Строительно-Художественной Выставки 1908 года — навес Товарищества "Железо-Бетон" — для демонстрации возможностей нового строительного материала. Его сделал мэтр петербургского модерна, архитектор Николай Васильев. Сейчас навес является объектом культурного наследия».
Маршрут №2. Авангард на Петроградской стороне
Вера Першина, экскурсовод проекта «Петербург глазами инженера»:
«Дом Ленсовета. В 1934 году архитекторы Игорь Фомин и Евгений Левинсон спроектировали дом для партийной номенклатурной элиты Ленинграда. Жилой дом Ленсовета удачно вписался в среду: чуть вогнутым своим фасадом обращен к набережной Карповки, при этом его изгиб рифмуется с соседними корпусами завода Ленполиграфмаш. Некоторые квартиры здесь были двухуровневыми. Число комнат варьировалось от двух до шести. В проекте были предусмотрены механическая прачечная, парикмахерская, магазин, солярий, комнаты для обслуживающего персонала.
Следующая остановка — ДК Ленсовета. Здание построено по проекту архитектора архитектора Левинсона. До революции это был «Спортинг палас», содержавший внутри себя "Скэтинг-ринг" (зал для катания на роликовых коньках).
Петроградская
Далее — Левашовский хлебозавод. Круглая форма здания связана с вертикально-кольцевым циклом приготовления хлеба. Эту прогрессивную технологию предложил и внедрил инженер Марсаков. Архитектурное решение здания приписывается мастерской Никольского. Аналогичное производство построено на Политехнической улице (Кушелевский хлебозавод). Закрылось предприятие в 2012 году. С тех пор здание находилось в заброшенном состоянии. В 2018-м появился проект его реконструкции от Группы RBI. Компания строит новый элитный ЖК рядом с памятником архитектуры. В планах создать рядом с ним пешеходную зону и сквер. На первом этаже разместить культурный центр с лекторием и блокадной экспозицией.
Конечной точкой маршрута станет силовая подстанция фабрики Красное Знамя. Это здание в форме корабля, построенное в 1926 году по проекту немецкого архитектора Эриха Мендельсона. Долгое время оно пребывало в упадке, а его судьба вызывала серьезные опасения у градозащитников. Однако, несколько лет назад его отреставрировали».
Маршрут №3. Васильевский остров
Надежда Морозова, исследователь города, проводит экскурсии от ДК Лурье, автор маршрута:
«Отправной точкой станет набережная Макарова, 14Б. Здесь во дворе есть зеленая усадьба — маленький деревянный флигель послевоенного времени. По сей день это жилой дом со всеми коммуникациями. Затем продолжите путь ко 2-й линии В.О., огибая 39-й дом. Это отличная точка, чтобы рассмотреть два объекта. По диагонали можно увидеть Евангелическо-лютеранский собор святого Михаила. За годы существования кирха была складом табачной фабрики, филиалом экспериментального завода “Спорт”, а в 1993 году здесь возобновились богослужения. Слева от церкви на здании Елизаветинской богадельни Елисеевых на 3-й линии В.О., 30-32 рассмотрите мозаичную икону Захария и Елизаветы, найденную активистами из движения "Гэнг" и расчищенную от слоев краски, спустя сто лет.
Следующей локацией станет 4-я линия В.О., 9. Двухэтажный особняк с башенками, построенный в 1901 по проекту Шмидта (автора дома для фирмы Фаберже на Большой Морской улице, 24). Он был одним из первых частных домов в стиле модерн. Принадлежал Павлу Форостовского, руководителю транспортно-экспедиционной фирмой. Рассмотрите фасад и обратите внимание на декоративное остекление в стиле модерн, оно было предусмотрено Шмидтом в проекте дома в 1901 году. В 2012-м витражи расчистили и отреставрировали, а утраченные элементы воссоздали по образцу.
Далее — Флигельная площадь во дворе 3-й линии В.О., 38. Табличка гласит: это самая маленькая площадь в России — 20 квадратных метров. Через дворы доберитесь до 5-й линии В.О., 46. Это адрес доходного дома врача Ермеевой. Он построен архитектором и ее мужем Михаилом Еремеевым в псевдоготическом стиле. На Васильевском острове Еремеев построил больше 15 доходных домов. Отсюда можно поехать через 6-7-ю и 8-9-ю линии В.О. к домашнему кафе-пекарне «Трубочерии» на 10-й линии В.О., 41. Здесь готовят классные трубочки с разными наполнителями
Следующей точкой маршрута станет сад Веры Слуцкой, участницы революционно-освободительного движения в России. В нем можно устроить небольшой пикник и отдохнуть. А дальше обязательно отправляйтесь по 15-й линии В.О. до набережной лейтенанта Шмидта — это одна из самых удобных трасс для самокатных проездов — с портовой романтикой. Если приехать к 21:00 можно посмотреть на панорамный вид в закатных лучах».
Маршрут №4. Литейная часть
Анна Маркович, исследователь города, ведет экскурсии в ДК Лурье, автор маршрута:
«Михайловский замок. Это кратковременная императорская резиденция — Павел I провел здесь всего 40 дней. Идея замка и его план принадлежат Павлу Петровичу и были составлены задолго до вступления на престол. Главным архитектором выступил Винченцо Бренна. Императорскую резиденцию возвели с необычайной скоростью, но семья въехала в еще не просушенный до конца дворец. Слугам приходилось уносить свежеиспеченные буханки хлеба в жилые комнаты, чтобы они не отсыревали. Наутро после гибели императора семья выехала из замка и почти 20 лет его передавали от одного военного ведомства к другому, пока Николай I не разместил там Инженерное училище, давшее замку второе название, — Инженерный. Самым знаменитым его выпускником стал Федор Михайлович Достоевский.
Следующая локация — Чижик-Пыжик. Он находится рядом с замком. Пятикилограммового бронзового птенца создал знаменитый театральный режиссер и художник Резо Габриадзе. Настолько хорошо, что первые 4 версии воровали. Памятник стоит здесь не случайно. На набережной реки Фонтанки, 4 находилось императорское училище правоведения, студенты которого традиционно носили шинели яркого желтого цвета с пыжиковыми воротниками. Самый известный его выпускник — Петр Ильич Чайковский — так никогда и не связал свою жизнь с юриспруденцией.
Михайловский замок
Пантелеймоновская церковь. 27 июля, в день Святого Пантелеймона, в 1714 и 1720 годах русский флот одержал две важные победы в ходе Северной войны — при Гангуте и при Гренгаме. В 1721 году на месте часовни гражданской, или Партикулярной, верфи заложили церковь в честь святого Пантелеймона-целителя и побед, одержанных в этот день. А через 18 лет здесь построили уже каменную церковь в стиле аннинского барокко. Она украшена мраморными досками с перечнем полков, участвовавших в сражениях при Гангуте и Гренгаме. Огромную территорию за Пантелеймоновской церковью занимает комплекс Соляного городка с высокой стеклянной крышей. До революции это был крупнейший выставочный зал Петербурга.
Рядом с церковью стоит огромное здание в стиле ренессансного палаццо— Центральное училище технического рисования барона Штиглица или, как его привычно называют петербуржцы, "Муха" — в честь Веры Игнатьевны Мухиной, скульптора, создавшего памятник Рабочему и колхознице. Учебное заведение готовит художников-прикладников, а среди выпускников — Михаил Шемякин, Ольга и Александр Флоренские, Дмитрий Шагин. А еще здесь находится Музей прикладного искусства.
Таврический сад
Проехав по улице Пестеля, бывшей Пантелеймоновской, приедете к величественному дому Мурузи на Литейном проспекте, 24. Здесь снимал квартиру Николай Лесков, 23 года здесь прожили Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, ну а самым знаменитым жильцом был Иосиф Бродский.
Мимо Спасо-Преображенского всей гвардии собора, находящегося на площади перед домом Мурузи, сверните налево и на улице Кирочной, 8В увидите Кирху святой Анны или Анненкирхе. Она построена архитектором Фельтеном для многочисленной лютеранской общины Петербурга.
По Фурштатской улице поверните направо и двигайтесь в сторону Таврического сада. Сад был разбит в 1780-х годах садовником Гульдом для виднейшего главнокомандующего и фаворита Екатерины II — Григория Потемкина в качестве подарка императрицы. Здесь можно остановиться на пикник.
Смольный собор
Проехав сад насквозь и полюбовавшись фасадом дворца, обращенного к пруду, выезжайте на улицу Таврическую. И следуйте до Смольного собора по тихой Тверской или по широкой Шпалерной. Собор построен по проекту Бартоломео Растрелли. Он задуман еще при Елизавете Петровне. Сама императрица планировала провести последние годы в монастырском затворничестве и при этом в совершенно дворцовой роскоши. План императрицы реализован не до конца — Елизавета умерла раньше, достраивали собор уже при Екатерине II. Именно она разместила в Смольном монастыре благородных девиц, а барочный собор высотой в 91 метр и по сей день украшает перспективу города».
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