Что посмотреть в Петербурге, катаясь на самокате? Вот 4 маршрута от исследователей города

Маршрут №1. Северные острова

Наталья Пугачева, автор маршрута, гид «Петербург глазами инженера»:

«Газпром-Арена. Это самый большой в мире стадион с раздвижной крышей и выкатным полем, построенный по проекту японского архитектора Кисё Курокава. Ранее здесь был стадион имени Кирова, спроектированный в виде холма.

Следующей локацией станет яхт-клуб на Петровской косе. Его удобно посмотреть с деревянной набережной (с пляжа возле Sunday Ginza). Здание яхт-клуба является памятником архитектуры модернизма. Он построен к Олимпиаде-80. Одним из его создателей был гений инженерной мысли Алексей Морозов, работавший над ДС Юбилейный и СКК Петербургский.

«Динамо» — это советский авангардный стадион, возведенный по проекту Олега Лялина и Якова Свирского в начале 1930-х. Имел несколько полей. Двусторонняя трибуна была небольшой, чтобы его гости не рассиживались, а занимались спортом. На территории находится здание бывшего кафе «Грелка», построенное на железобетонном каркасе.