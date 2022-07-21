Сухая погода и температура выше нормы (почти +30!) вновь установились в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена гребнем антициклона. При переменной облачности осадков в регионе не ожидается, а температурный фон будет активно расти и на 4-5 градусов превысит климатическую норму. «Пошло тепло», — констатировал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +27…+29 градусов, по области +25…+30. Ветер ожидается северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по данным Леуса, будет «солнечно, сухо и жарко».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 22 июля, синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем +27…+29.

В субботу, 23 июля, также прогнозируется переменная облачность. Ночью обойдется без осадков, во второй половине дня в городе местами пройдут кратковременные дожди. Но и они не повлияют на установившееся тепло: в ночное время суток ожидается +16…+18 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28.