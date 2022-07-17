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Смольный: в Петербурге пока не планируют вводить туристический сбор

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Туристический сбор в Петербурге в настоящий момент не планируют вводить. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

По словам чиновника, власти Петербурга сейчас не рассматривают вопрос о введении туристического или гостиничного сбора. Для этого необходима серьезная подготовка: в частности, принятие подзаконных актов, определение его региональных параметров в тесном взаимодействии с представителями туриндустрии, настройки кассовой техники и информсистем гостиниц и прочего. 

Также он прокомментировал вопрос о величине сбора в июле 2022-го. «Мы предлагали установить его в пределах 3% от стоимости размещения, что точно не должно ударить по кошелькам туристов. Но и здесь полагаю необходимым дать регионам право выбора (например, на установление дифференцированных ставок в зависимости от характеристик средств размещения), ограничив законодательно лишь максимальный размер сбора», — добавил Корабельников.

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