Смольный: в Петербурге пока не планируют вводить туристический сбор

По словам чиновника, власти Петербурга сейчас не рассматривают вопрос о введении туристического или гостиничного сбора. Для этого необходима серьезная подготовка: в частности, принятие подзаконных актов, определение его региональных параметров в тесном взаимодействии с представителями туриндустрии, настройки кассовой техники и информсистем гостиниц и прочего.

Также он прокомментировал вопрос о величине сбора в июле 2022-го. «Мы предлагали установить его в пределах 3% от стоимости размещения, что точно не должно ударить по кошелькам туристов. Но и здесь полагаю необходимым дать регионам право выбора (например, на установление дифференцированных ставок в зависимости от характеристик средств размещения), ограничив законодательно лишь максимальный размер сбора», — добавил Корабельников.