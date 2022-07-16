В Петербурге массово гибнут утки. В Смольном рассказали, с чем это связано

Так, ежегодная естественная убыль уток составляет более двух тысяч птиц. Летом они погибают из-за жары, но есть и еще одна причина – массовая подкормка уток.

«В теплое время года никакие виды птиц не нуждаются в подкормке. Пернатые способны самостоятельно найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб. Особенно естественное питание важно для здорового роста и развития птенцов», — отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

Также подкормка птиц приводит к загрязнению водоемов. В пресс-службе также напомнили, что в городе самый распространенный вид уток — кряква. Эти птицы питаются растительностью, ряской, водными насекомыми и мелкими рыбешками. Горожан попросили не кормить их хлебом.