Зонты, робот-пылесос и офисное кресло: в метро Петербурга рассказали, что находили в подземке в 2022 году

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен», за первые полгода в вагонах и на платформах станций находили квадрокоптер, робот-пылесос, часы в оправе из камня с художественной резьбой, офисное кресло, туристическую палатку, овощную рассаду, саженцы и связку книг.

В метрополитене также озвучили еще одну проблему — упавшие на пути вещи. Чаще всего из «спасают» на пассажиронапряженных станциях — «Площадь Восстания», «Проспект Ветеранов», «Садовая», «Спасская», «Комендантский проспект», «Рыбацкое», «Улица Дыбенко», «Площадь Александра Невского» и «Достоевская». Сотрудники метро в среднем поднимают с путей вещи от двух до пяти раз в неделю.

Отмечается, что в летнее время количество случаев увеличилось, в частности из-за падения легкой обуви. Чаще всего с путей поднимают с помощью щупов мобильные телефоны, беспроводные наушники, банковские карты и очки. Попадались и необычные вещи. Так, на путях нашли духи, детский самокат, блендер и снеговую лопату.