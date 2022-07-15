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Дачная библиотека и культурный лекторий: в Саду Бенуа открылся 7-ой сезон выставочного проекта BENUA ART GARDEN

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Темой летнего сезона, который получил название «Ферма культуры», команда общественного пространства «Бенуа 1890» выбрала книгу и популяризацию чтения. На территории сада до 1 октября будут работать культурный лекторий, проект дачной библиотеки и инсталляция художника Алексея Лука «Домики для чтения».

 

Алексей Лука построил у здания фермы два домика, похожие и на садовые павильоны, и дачные теплицы, и голубятни одновременно. По форме скаты крыш напоминают раскрытые книги, цветовая гамма и фактуры — листы бумаги. Художник выбрал белый как цвет чистого листа, серый стал аллюзией на бетонные стены, которые автор ассоциирует с убежищем. Создатели проекта предлагают зрителям спрятаться внутри от дождя, солнца или проблем окружающего мира.

На террасе бывшей дачи архитектора Юлия Бенуа открылась Дачная библиотека — партнерский проект Benua art garden и сети библиотек Приморского района. Здесь можно оформить читательский билет, взять книги домой или почитать на открытой или застекленной террасах. Библиотека, по замыслу авторов проекта, тоже становится убежищем в неспокойные времена, предлагая укрыться в книжных мирах от невзгод реальности.

В культурном лектории все лето проводятся открытые лекции и интерактивные занятия для детей и взрослых по литературе, истории и искусству.

Программа и регистрация на мероприятия на benua.timepad.ru

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