Дачная библиотека и культурный лекторий: в Саду Бенуа открылся 7-ой сезон выставочного проекта BENUA ART GARDEN

Алексей Лука построил у здания фермы два домика, похожие и на садовые павильоны, и дачные теплицы, и голубятни одновременно. По форме скаты крыш напоминают раскрытые книги, цветовая гамма и фактуры — листы бумаги. Художник выбрал белый как цвет чистого листа, серый стал аллюзией на бетонные стены, которые автор ассоциирует с убежищем. Создатели проекта предлагают зрителям спрятаться внутри от дождя, солнца или проблем окружающего мира.

На террасе бывшей дачи архитектора Юлия Бенуа открылась Дачная библиотека — партнерский проект Benua art garden и сети библиотек Приморского района. Здесь можно оформить читательский билет, взять книги домой или почитать на открытой или застекленной террасах. Библиотека, по замыслу авторов проекта, тоже становится убежищем в неспокойные времена, предлагая укрыться в книжных мирах от невзгод реальности.

В культурном лектории все лето проводятся открытые лекции и интерактивные занятия для детей и взрослых по литературе, истории и искусству.

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