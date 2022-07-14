Царицын и Ольгин павильоны в Петергофе вновь открылись для посетителей

Царицын и Ольгин павильоны, расположенные на островах Колонистского парка в Петергофе, вновь открылись для посетителей после длительного перерыва из-за ограничений по коронавирусу. Рассказываем о новых предметах в коллекции «оазиса роскоши и вкуса» — так называли острова Ольгина пруда в XIX веке.
В этом сезоне в коллекции музея «Царицын и Ольгин павильоны» появились новые предметы. Экспозиция Царицына павильона пополнилась художественными произведениями и предметами декоративно-прикладного искусства из новых поступлений музея-заповедника «Петергоф». В музей вернулась часть фарфоровых вещей из исторического собрания: это предметы Этрусского сервиза, которые были выполнены на Императорском фарфоровом заводе специально для Царицына павильона.
Кабинет императрицы Александры Федоровны в Царицыном павильоне украсил портрет кисти придворного живописца Тимофея Андреевича Неффа, приобретенный в 2021 году у частного коллекционера. Датированный 1839 годом подписной овальный портрет супруги Николая I представляет собой предварительный эскиз к парадному портрету русской царицы, заказанному в подарок английской королеве Виктории.
Портрет императрицы Александры Федоровны
Убранство обеденного стола в столовой Ольгина павильона теперь дополняет изящная серебряная терина. Она происходит из приданного великой княжны Ольги Николаевны работы ювелирной мастерской Лонга («Никольс и Плинке»). Крышка терины украшена монограммой ON и державным символом — двуглавым орлом под царской короной.
Серебряная терина
Кроме того, впервые в экспозиции Ольгина павильона представлена миниатюрная иконка в серебряном окладе с изображением святого преподобного Сергия Радонежского. Она также вернулась в Россию из Штутгарта, где находилась в собрании виллы Берг — летней резиденции королевы Ольги Вюртембергской.
Иконка в серебряном окладе с изображением Сергия Радонежского
В 2022 году отмечается 220 лет со дня рождения архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера, по проектам которого построены Царицын и Ольгин павильоны. Также исполняется 200 лет со дня рождения княжны Ольги Николаевны, в честь которой назван остров и павильон на нем.
«Петергоф ассоциируется с фонтанами и регулярными парками, но музей-заповедник очень разный, и есть в нем камерное и частное место — острова. Они находятся вдали от туристических маршрутов, поэтому не все посетители добираются до этого прекрасного места. Мы бы очень хотели, чтобы в этом сезоне петербуржцы и гости нашего города приехали на острова. Тем более, что этот год богат на торжественные даты», — отметил временно исполняющий обязанности генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков.
Музей «Царицын и Ольгин» павильоны открыт ежедневно с 10:30 до 18:00, вход в музей и работа касс — до 16:45.
Сады на островах Колонистского парка до 30 августа открыты ежедневно без выходных с 10:30 до 19:00, кассы и вход с 10:30 до 18:30. С 1 до 25 сентября время работы изменится — сады будут открыты с 10:30 до 18:00, кассы с 10:30 до 16:45, вход до 17:30.
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