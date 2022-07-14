Царицын и Ольгин павильоны в Петергофе вновь открылись для посетителей

В 2022 году отмечается 220 лет со дня рождения архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера, по проектам которого построены Царицын и Ольгин павильоны. Также исполняется 200 лет со дня рождения княжны Ольги Николаевны, в честь которой назван остров и павильон на нем.

«Петергоф ассоциируется с фонтанами и регулярными парками, но музей-заповедник очень разный, и есть в нем камерное и частное место — острова. Они находятся вдали от туристических маршрутов, поэтому не все посетители добираются до этого прекрасного места. Мы бы очень хотели, чтобы в этом сезоне петербуржцы и гости нашего города приехали на острова. Тем более, что этот год богат на торжественные даты», — отметил временно исполняющий обязанности генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков.