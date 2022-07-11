В центре Петербурга закрыли скверы, сады и парки из-за шторма

«Посетители не смогут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что это временные ограничения. Когда их снимут, пока не объявляли. Дорожные и садово-парковые предприятия города переводят в режим повышенной готовности. В первую очередь это касается оперативной уборки поваленных ветром деревьев и устранению застоев воды на проезжей части в случае возникновения нештатных ситуаций.

«Комитет по благоустройству просит граждан быть предельно внимательными, соблюдать максимальную осторожность на улице. Ни в коем случае не следует находится в ближайшее время рядом с деревьями, также стоит по возможности убрать подальше от деревьев свои автомобили», — добавили в комитете.

Напомним, в Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. По информации Росгидрометцентра, к грозе и сильному ветру прибавится дождь. Ранее Главное управление МЧС России по Петербургу сообщало, что на город надвигается самый настоящий шторм. В первой половине ночи 12 июля пройдут очень сильные ливни. Во второй половине дня к дождю прибавятся град, грозы и кратковременное усиление ветра до 23-28 метров в секунду при грозе.