Ливни, грозы и «мощная волна тепла»: какой будет погода в Петербурге в начале рабочей недели?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 июля, на метеорологические условия в Петербурге повлияют атмосферные фронты, связанные с активным южным циклоном. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, а уже после полудня пройдут дожди, местами возможна гроза.

Температура воздуха сегодня в городе составит +21…+23 градуса, по области +19…+24. Ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Во вторник, по данным Леуса, «ливни, грозы и мощная волна тепла».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 12 июля, в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни и грозы, порывы ветра при которых будут сильными, днем в отдельных районах города возможен град. Температура воздуха ночью составит +17…+19 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28.

В среду, 13 июля, ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем обойдется без осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +15…+17 градусов, днем +24…+26.