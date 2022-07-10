В центре Петербурга обрушилась штукатурка фасада

В это воскресенье, 10 июля, на Невском, 45 обвалилась штукатурка фасада с дореволюционного здания. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Элементы фасада упали на тротуар. «Буквально в метре от женщины упало», — отмечает автор поста. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом на кадрах заметно, что балкон был защищен зеленой сеткой, но она не предотвратила падение.
Глава администрации Центрального района Петербурга Елена Федорова подтвердила обрушение. «Никто из прохожих не пострадал. Сейчас территорию огородили, сотрудники МЧС проверяют состояние балконной плиты. 7 июля с другой части дома уже падала штукатурка. Будем принимать меры», — заявила она в своем Telegram-канале. Также Федорова попросила жителей района присылать ей лично адреса, требующие внимания.
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