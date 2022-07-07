Прохлада и небольшие дожди: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 июля, Петербург останется под влиянием периферии небольшого циклона, центр которого к вечеру окажется над западными районами Вологодской области. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +21…+23 градуса, по области +19…+24. Ветер ожидается юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

В пятницу, по данным Леуса, местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха незначительно повысится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 8 июля, ночью в Петербурге обойдется без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в ночное время суток +14…+16 градусов, в окрестностях местами до +11, днем +21…+23.

В субботу, 9 июля, прогноз по осадкам останется без изменений — ночью их не ожидается, тогда как днем стоит быть готовым к кратковременному дождю. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, в окрестностях по-прежнему местами до +11, днем воздух прогреется до +22..+24.