Погода в Петербурге идет на рекорд. Какими обещают быть грядущие выходные?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 июля, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом останется под управлением антициклона. Это станет причиной малооблачной, спокойной и жаркой погоды — с близкой к суточному рекорду этого дня температурой.

Воздух сегодня в городе прогреется до +30…+32 градусов, в области — до +28…+33. Ветер ожидается северо-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, по данным Леуса, «вновь жарко и без дождей».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 2 июля, в Петербурге ожидается малооблачная погода, обойдется без осадков. Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. В ночное время суток температура воздуха составит +18…+20 градусов, днем +30…+32.

Субботняя жара приведет к грозам. В воскресенье, 3 июля, синоптики ожидают облачную погоду. Ночью обойдется без осадков, однако уже днем местами пройдут ливневые дожди и грозы, ветер при которых будет порывистым. Температура воздуха ночью составит +19…+21 градус, днем +28…+30.

Напомним, в преддверии жарких выходных в Петербурге вновь запускают дополнительные электрички. Они будут курсировать на Финляндском направлении — публикуем расписание.