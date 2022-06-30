Малооблачная, спокойная и сухая погода продолжает «активный прогрев» Петербурга

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 июня, Петербург останется под влиянием антициклона. «В условиях малооблачной, спокойной и сухой погоды солнечные лучи продолжат активно прогревать воздушные массы», — сообщил синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +27…+29 градусов, по области +25…+30. Ветер ожидается северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по данным Леуса, в Петербурге будет «без осадков и с возможностью суточного рекорда тепла».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 1 июля, ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, в окрестностях до +13, днем +29…+31.

В субботу, 2 июля, в Петербурге прогнозируется переменная облачность, однако осадков не ожидается. В ночное время суток температура воздуха составит +18…+20 градусов, днем прогреется выше тридцати — до +30…+32.