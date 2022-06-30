Движение по Витебской развязке ЗСД в Петербурге планируют открыть в 2024 году

На совещании в Смольном обсуждали вопросы подключения ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и строительства транспортной развязки с Витебским проспектом. Участникам встречи удалось достигнуть предварительных договоренностей об освобождении земель для реализации строительства.

«В настоящее время изучаются наиболее оптимальные варианты решения проблемных точек, проводятся мероприятия, направленные на оптимизацию технологических и строительных процессов с учетом параллельного выполнения строительно-монтажных работ по подготовке территории к строительству основного сооружения на предоставленных земельных участках», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2021 года в Петербурге началось строительство транспортной развязки Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом. Она должна стать первым этапом создания Широтной магистралью скоростного движения. В 2021 году Петербург получил из федерального бюджета 3 млрд рублей для финансирования строительства Витебской развязки ЗСД. Такое решение приняли в правительстве России.