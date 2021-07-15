Правительство России на строительство Витебской развязки выделило 3 миллиарда рублей

Витебская развязка – первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Ее строительство началось в марте 2021 года. Общая стоимость проекта - порядка 39 млрд рублей, включая подготовку территории. В финансировании предусмотрено участие инвестора в размере 10 млрд рублей и бюджетных средств на сумму 10 млрд рублей. Первый транш из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей поступил в Петербург в 2020 году, сообщают в пресс-службе Смольного.

«Поддержка федерального правительства позволит городу и инвестору максимально быстро и эффективно вести процесс строительства. Уже через несколько лет новая магистраль от ЗСД до Ленинградской области сократит автомобилистам время в пути, ведет трафик с загруженных улиц города на федеральные трассы», – сказал губернатор Александр Беглов.

Пропускная способность развязки от ЗСД до Витебского проспекта протяженностью около 2,6 км – до 70 тысяч автомобилей в сутки по 6 полосам движения. Ее строительство решит сразу несколько транспортных вопросов, в том числе обеспечит скоростное сообщение ЗСД с Московским и Фрунзенским районами.

Дополнительное соглашение о создании Витебской развязки между правительством Петербурга и группой ВТБ подписано 18 ноября 2020 года. Ранее необходимость строительства развязки поддержал Президент России Владимир Путин.