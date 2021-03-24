В Петербурге началось строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом

«Ровно 12 лет назад мы запускали ЗСД, как видите, все получилось. Также мы начинали строительство дороги Москва—Санкт-Петербург, КАД и дорогу на «Пулково». Теперь новый этап в жизни города — строительство ШМСД. Это важная магистраль... Проект по ее возведению реализуется по поручению президента РФ, его исполняет банк ВТБ», — отметил помощник президента России Игорь Левитин на церемонии начала строительства.

Планируется, что общая протяженность Широтной магистрали скоростного движения составит более 27 километров, из них около 13 пройдут в Ленинградской области. Строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом значительно улучшит доступность диаметра для жителей близлежащих районов, снизит нагрузку на существующую развязку платной магистрали с Благодатной улицей и прилегающую улично-дорожную сеть. В перспективе Витебская развязка соединит ЗСД с планируемой к строительству Широтной магистралью скоростного движения, что обеспечит непрерывность трассы в направлении восточных районов.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, для города это исторический день — ведь проект постройки Широтной магистрали скоростного движения очень значим, особенно в разрезе развития агломерации в Ленинградской областью.

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил комплексную программу развития транспортной инфраструктуры региона. Рассчитанная до 2035 года, она включает в себя строительство новых транспортных связей «Всеволожск—Мурино» и второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга.