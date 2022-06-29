18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Когда в Петербурге спадет жара? Главный синоптик города предрек наступление похолодания и дождей

Поделиться:

Прошедшая ночь в Петербурге стала самой жаркой. Но ждать ли аномально высоких температур в июле? Рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

Shuldyakov Studio / Shutterstock.com

Прошлой ночью температура воздуха первый раз в этом году не опустилась ниже +20,1 градусов (в последний раз +20 градусов ночью было 18 июля 2021 года).

«Сейчас будет немного прохладнее, но к выходным ночи опять будут жаркими, в районе +20 градусов или немного выше. Ослабление жары на следующей неделе не отменяется, да и дождики пройдут. Так что ждем», — сказал Колесов.

По его прогнозу в июле жара спадет, но и сильных холодов не будет. Обычное летнее тепло будут сопровождаться короткими, но сильными ливнями, пишет «КП-Петербург» со ссылкой на слова синоптика.

«Рассчитываем, что будет много циклоничности, а количество осадков по всей территории Петербурга и Ленобласти составит 100-150 процентов от нормы. Но это будут, как правило, короткие сильные ливни, постоянных дождей не ожидается», — пояснил Колесов.

Зной покинет Петербург ближе к 4 июля, когда на смену антициклону придут циклоны с севера. Воздух будет прогреваться до +20-25 градусов, в среднем температура будет в пределах нормы для июля: +18-23 градуса, иногда лишь повышаясь до 28 градусов.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: