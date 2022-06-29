Когда в Петербурге спадет жара? Главный синоптик города предрек наступление похолодания и дождей

Прошлой ночью температура воздуха первый раз в этом году не опустилась ниже +20,1 градусов (в последний раз +20 градусов ночью было 18 июля 2021 года).

«Сейчас будет немного прохладнее, но к выходным ночи опять будут жаркими, в районе +20 градусов или немного выше. Ослабление жары на следующей неделе не отменяется, да и дождики пройдут. Так что ждем», — сказал Колесов.

По его прогнозу в июле жара спадет, но и сильных холодов не будет. Обычное летнее тепло будут сопровождаться короткими, но сильными ливнями, пишет «КП-Петербург» со ссылкой на слова синоптика.

«Рассчитываем, что будет много циклоничности, а количество осадков по всей территории Петербурга и Ленобласти составит 100-150 процентов от нормы. Но это будут, как правило, короткие сильные ливни, постоянных дождей не ожидается», — пояснил Колесов.

Зной покинет Петербург ближе к 4 июля, когда на смену антициклону придут циклоны с севера. Воздух будет прогреваться до +20-25 градусов, в среднем температура будет в пределах нормы для июля: +18-23 градуса, иногда лишь повышаясь до 28 градусов.