Какие профессии наиболее востребованы в Петербурге? А какие зарплаты предлагают? Выяснили аналитики

Аналитики hh.ru подвели итоги второго квартала 2022 года в контексте петербургского рынка труда. Рассказываем, какие специалисты наиболее востребованы, какие зарплаты предлагают, а также в каких отраслях и сферах больше всего нужны работники.
В топ самых востребованных профессий в Петербурге по итогам второго квартала 2022 года входят:
- менеджеры по работе с клиентами;
- кассиры и продавцы;
- инженеры в строительстве;
- программисты и разработчики;
- специалисты систем управления предприятием (ERP);
- веб-мастера;
- системные администраторы;
- младший медперсонал;
- метрологи.
Особенно высокий спрос на персонал по итогам квартала демонстрировали строительные компании и девелоперы. Они искали и продолжают нанимать:
- конструкторов;
- рабочих строительных специальностей;
- специалистов по эксплуатации зданий;
- наладчиков;
- монтажников конструкций;
- грузчиков;
- операторов станков;
- технологов;
- агентов по продаже недвижимости;
- промышленных дизайнеров.
Наибольшая доля вакансий за последнее время сосредоточена в следующих сферах:
- розничная торговля — 13% от всего объема в городе по итогам второго квартала 2022 года;
- IT и телеком — 11%;
- строительство — 8%;
- товары народного потребления — 6%;
- ресторанно-гостиничный бизнес, услуги для бизнеса, медицина и фарма — по 5% в каждой отрасли.
Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад:
По сравнению с показателями прошлого года условия, которые предлагают петербургские работодатели, достаточно сильно изменились. Так, во втором квартале 2022 по сравнению с тем же периодом в 2021 у компаний Северной столицы сильно упал спрос на волонтеров (-67%). Кроме того, местные работодатели на треть (-27%) сократили вакансии в своих различных проектах. Вполне вероятно, что это (заморозка проектов или их приостановка\отмена) одно из следствий антикризисной политики, которую могли начать вводить компании после 24 февраля. Также за год упало число вакансий для желающих работать в гибком графике на 7%.
Но есть и позитивные явления. Так, работодатели стали чаще (+27% вакансий год к году) предлагать работу опытным соискателям со стажем 6-10 лет и более. Это косвенно может подтверждать тот факт, что компании стали более осознанно подходить к поиску и приему персонала, а значит отходить от дискриминации по возрасту. Ведь именно возрастные соискатели могут обладать большим опытом, исчисляющимся десятилетиями. Также компании стали на 10% чаще предлагать работу с форматом частичной занятости, то есть подработка популярна не только у соискателей, но и у работодателей.
Петербуржцы, ищущие работу в городе, по итогам второго квартала 2022 года оказались достаточно активными, разместив почти 700 тысяч резюме — это на 14% больше, чем летом прошлого года. Активней других искали работу IT-специалисты (программисты и разработчики) — в данной категории рост составил +111% резюме по сравнению с началом года, аналитики (+132%), а также руководители проектов (+128%). Сдали позиции соискатели, претендующие на работу в качестве курьера — прирост числа резюме составил 49%. По сравнению с началом года эта профессия упала в рейтинге с 7 на 12 место по востребованности.
В разрезе профессиональных областей из-за повышенного числа кандидатов на рабочие места сложнее всего найти работу представителям сфер «Госслужба» — здесь на одно рабочее место претендуют сразу 14 человек, «Юристы — 11 человек на одно место, «Наука и образование» (10), «Административный персонал» (9,6), а также «Управление персоналом» (8). Проще всего найти работу — из-за повышенного спроса у работодателей и низкого числа конкурентов среди соискателей — в таких сферах как «Консультирование» (меньше 1 конкурента на рабочее место), «Домашний персонал» (1) «Добыча сырья», «Банки и инвестиции», «Рабочий персонал», «Строительство», «Медицина», «Продажи» (по 2 человека на вакансию).
С начала года изменилась также и зарплата. Если в январе петербургские работодатели предлагали в среднем порядка 60 тысяч рублей, то сейчас уже около 62 тысяч, что на 18% больше, чем средняя зарплата в других российских городах. Соискатели в свою очередь в начале года в среднем запрашивали зарплату от 58 тысяч рублей, на данный момент — почти 60 тысяч. Как правило, трудящиеся в Петербурге запрашивают зарплату на 8% выше, чем другие россияне.
«Несмотря на то, что средняя предлагаемая зарплата в городе составляет порядка 62 000 рублей, работодатели предлагают и более высокие заработки. Так, в 4% петербургских вакансий на данный момент доступен заработок от 250 000 до 300 000 рублей и выше. Чаще всего высокооплачиваемую зарплату предлагают компании из IT-сектора, строительства, ретейла, промышленности, медицины, а также из области логистики», — резюмировали аналитики.
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