Какие профессии наиболее востребованы в Петербурге? А какие зарплаты предлагают? Выяснили аналитики

Петербуржцы, ищущие работу в городе, по итогам второго квартала 2022 года оказались достаточно активными, разместив почти 700 тысяч резюме — это на 14% больше, чем летом прошлого года. Активней других искали работу IT-специалисты (программисты и разработчики) — в данной категории рост составил +111% резюме по сравнению с началом года, аналитики (+132%), а также руководители проектов (+128%). Сдали позиции соискатели, претендующие на работу в качестве курьера — прирост числа резюме составил 49%. По сравнению с началом года эта профессия упала в рейтинге с 7 на 12 место по востребованности.

В разрезе профессиональных областей из-за повышенного числа кандидатов на рабочие места сложнее всего найти работу представителям сфер «Госслужба» — здесь на одно рабочее место претендуют сразу 14 человек, «Юристы — 11 человек на одно место, «Наука и образование» (10), «Административный персонал» (9,6), а также «Управление персоналом» (8). Проще всего найти работу — из-за повышенного спроса у работодателей и низкого числа конкурентов среди соискателей — в таких сферах как «Консультирование» (меньше 1 конкурента на рабочее место), «Домашний персонал» (1) «Добыча сырья», «Банки и инвестиции», «Рабочий персонал», «Строительство», «Медицина», «Продажи» (по 2 человека на вакансию).

С начала года изменилась также и зарплата. Если в январе петербургские работодатели предлагали в среднем порядка 60 тысяч рублей, то сейчас уже около 62 тысяч, что на 18% больше, чем средняя зарплата в других российских городах. Соискатели в свою очередь в начале года в среднем запрашивали зарплату от 58 тысяч рублей, на данный момент — почти 60 тысяч. Как правило, трудящиеся в Петербурге запрашивают зарплату на 8% выше, чем другие россияне.

«Несмотря на то, что средняя предлагаемая зарплата в городе составляет порядка 62 000 рублей, работодатели предлагают и более высокие заработки. Так, в 4% петербургских вакансий на данный момент доступен заработок от 250 000 до 300 000 рублей и выше. Чаще всего высокооплачиваемую зарплату предлагают компании из IT-сектора, строительства, ретейла, промышленности, медицины, а также из области логистики», — резюмировали аналитики.