Видео: молодой человек уронил девушку с моста в канал Грибоедова

На кадрах видно, как молодой человек взял девушку на руки и поднял над мостом, однако не смог ее удержать. Вскоре пострадавшая оказалась в воде, а юношу смогли поймать рядом стоявшие мужчины.

Спасти девушку смог очевидец в черном спортивном костюме, который прыгнул в воду, не раздеваясь. В итоге их выловили из канала Грибоедова живыми и отправили на обследование в больницу с подозрением на переохлаждение. Документы и паспорт спасателя остались на дне канала.