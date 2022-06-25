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Видео: молодой человек уронил девушку с моста в канал Грибоедова

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В Петербурге спасли девушку, которая упала в канал Грибоедова из-за своего спутника. Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале «Фонтанки».

На кадрах видно, как молодой человек взял девушку на руки и поднял над мостом, однако не смог ее удержать. Вскоре пострадавшая оказалась в воде, а юношу смогли поймать рядом стоявшие мужчины.

Спасти девушку смог очевидец  в черном спортивном костюме, который прыгнул в воду, не раздеваясь. В итоге их выловили из канала Грибоедова живыми и отправили на обследование в больницу с подозрением на переохлаждение. Документы и паспорт спасателя остались на дне канала.

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