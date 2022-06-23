Милые видео дня: за один день спасли два семейства уточек в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге за один день спасли сразу две утиных семьи. Неравнодушные жители помогали им перейти две крупные трассы в городе и Ленобласти: водители пропускали уток с выводком на ЗСД и Мурманском шоссе.
Первый случай спасения произошел на 13-м километре Мурманского шоссе в направлении Петербурга. «Сначала я предположил, что там авария, а там вот это!» — рассказал один из водителей в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Перед ним на «аварийке» стояло несколько машин. Автомобилист хотел объехать затор правее, но увидел, что остановило движение на трассе. Один из водителей вышел из своего автомобиля и попытался отогнать птиц с проезжей части.
Позже похожее «происшествие» случилось на Западном скоростном диаметре. Водитель притормозил в левой полосе и попытался помочь маме-утке с птенцами перебраться на безопасную сторону.
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