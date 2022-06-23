Милые видео дня: за один день спасли два семейства уточек в Петербурге и Ленобласти

Первый случай спасения произошел на 13-м километре Мурманского шоссе в направлении Петербурга. «Сначала я предположил, что там авария, а там вот это!» — рассказал один из водителей в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Перед ним на «аварийке» стояло несколько машин. Автомобилист хотел объехать затор правее, но увидел, что остановило движение на трассе. Один из водителей вышел из своего автомобиля и попытался отогнать птиц с проезжей части.