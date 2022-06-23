Петербуржцев и москвичей предупредили об аномальной жаре и «безжалостном солнце»

Роман Вильфанд

Об аномальной жаре и «безжалостном солнце» в Петербурге и Москве — выдержка по ТАСС:

Очень хорошо развитый антициклон, центр которого находится над югом Западной Европы, начинает распространять свое влияние на европейскую территорию России. Облаков мало, солнце начинает «прожаривать» подстилающую поверхность, потому прогнозируется очень теплая погода.

В Москве в четверг ожидается 23-25 градусов, в пятницу — 25-27 градусов, а в субботу, воскресенье, понедельник, вторник — 27-29 градусов, по области — до 31 градуса. Очень жаркая погода, возможно будут штормовые предупреждения, так как температура выше 30 градусов в столице — это опасное явление.

В пятницу [в Петербурге] прогнозируется 25-27 градусов, в субботу, воскресенье, понедельник — от 28 до 31 градуса. Это выше нормы на 5-6 градусов. Очень теплая погода. Настоящая проблема — безжалостное солнце и никаких осадков.