Все теплее и теплее: синоптики рассказали о погоде в Петербурге до конца рабочей недели

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 23 июня, Петербург останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, а начавшееся во вторник постепенное повышение температуры продолжится.

Температура воздуха сегодня в городе составит +23…+25 градусов, по области +21…+26. Ветер ожидается западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, будет «сухо и еще на градус-другой теплее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 24 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем западных направлений слабый. Температура воздуха в ночное время суток составит +14…+16 градусов, днем +23…+25.

В субботу, 25 июня, облаков в небе над городом практически не будет, осадков также не ожидается. Ветер своих направлений не изменит, как и температура воздуха ночью, тогда как днем столбики термометров практически дойдут до отметки в +30 градусов — воздух прогреется до 27-29 градусов со знаком «плюс».