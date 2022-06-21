Беспилотные грузовики начнут курсировать между Москвой и Петербургом

На трассе М11 сделают полосы с приоритетным движением для беспилотных грузовиков. «К исходу 2023 года мы сделаем инфраструктуру для движения беспилотников на трассе М11. Но у нас участок обход Твери, который начали только делать, будет чуть позже — к середине 2024 года. <...> Запустить движение и начать сам эксперимент планируем к исходу 2023 года», — отметил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Это решение — первый этап проекта «Беспилотные логистические коридоры» от Минтранса России. Так использование автономных автомобилей позволит на 25% увеличить скорость доставки грузов в течение дня и более чем на на 10% снизить их себестоимость. До 2030 года в беспилотные коридоры планируют включить 19,5 тысяч километров федеральных дорог.