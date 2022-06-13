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«Фонд друзей балтийской нерпы» выпустил на волю ослепшего на один глаз тюленя по кличке Приморчик

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Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали о том, как выпустили на волю Приморчика — серого тюленя ослепшего на один глаз. Животное нашли еще в апреле 2022 года в порту Приморска.

«Тюлененок потерял зрение на левом глазу еще во время своих скитаний в море и сделать тут ничего уже было нельзя. Но, в природе встречаются половозрелые животные, которые от рождения были слепыми. При охоте и подводной жизни, основную информацию об обстановке вокруг тюлени получают благодаря чувствительным антеннам — вибриссам. При помощи осязания они находят в темной воде подводные объекты или следы их пребывания», — пояснили спасатели. Таким образом, животное сможет приспособиться к самостоятельной жизни, несмотря на полученную травму.

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