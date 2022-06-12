Бар «Мачты» и фонд «Антон тут рядом» устраивают благотворительный бранч-барбекю поддержку людей с аутизмом

Благотворительный бранч-барбекю «Backyard grooves: Мачты тут рядом» — дневная вечеринка, организованная в сотрудничестве с фондом «Антон тут рядом», который с 2013 года помогает детям и взрослым с аутизмом. Посетителей ждет атмосфера северной Калифорнии на заднем дворе: блеск солнца в отражении диско-шаров, шелест ветра сквозь сверкающие гирлянды. Зеленые ветви растений заменят тень пальм, а летняя музыка диджеев Krayeved, Lovvlovver, СВИТ ХАРД, Лизы Pom и Phil Starkov — шум волн.

Для гостей бранч-барбекю подготовлены специальные коктейли и несколько сочных закусок с горячего гриля, а также «donut донат» — веганские донаты за донейшн, средства от продажи которых пойдут на благотворительные цели. Кроме того, в поддержку фонда «Антон тут рядом» будет направлена часть вырученных средств со входа, который также осуществляется за донейшн.

Благотворительный бранч-барбекю «Backyard grooves: Мачты тут рядом» пройдет в баре «Мачты» в «Севкабель Порту» 13 июня с 14:00 до 22:00.