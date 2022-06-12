Бар «Мачты» и фонд «Антон тут рядом» устраивают благотворительный бранч-барбекю поддержку людей с аутизмом

Бар «Мачты» и фонд «Антон тут рядом» устраивают благотворительный бранч-барбекю «Backyard grooves: Мачты тут рядом» — дневную вечеринку с грилем, специальными коктейлями и диджей-сетами в поддержку людей с аутизмом. Рассказываем о программе, лайн-апе и том, как можно провести время не только весело, но и с пользой.
Благотворительный бранч-барбекю «Backyard grooves: Мачты тут рядом» — дневная вечеринка, организованная в сотрудничестве с фондом «Антон тут рядом», который с 2013 года помогает детям и взрослым с аутизмом. Посетителей ждет атмосфера северной Калифорнии на заднем дворе: блеск солнца в отражении диско-шаров, шелест ветра сквозь сверкающие гирлянды. Зеленые ветви растений заменят тень пальм, а летняя музыка диджеев Krayeved, Lovvlovver, СВИТ ХАРД, Лизы Pom и Phil Starkov — шум волн.
Для гостей бранч-барбекю подготовлены специальные коктейли и несколько сочных закусок с горячего гриля, а также «donut донат» — веганские донаты за донейшн, средства от продажи которых пойдут на благотворительные цели. Кроме того, в поддержку фонда «Антон тут рядом» будет направлена часть вырученных средств со входа, который также осуществляется за донейшн.
Благотворительный бранч-барбекю «Backyard grooves: Мачты тут рядом» пройдет в баре «Мачты» в «Севкабель Порту» 13 июня с 14:00 до 22:00.
Исполнительный директор фонда «Антон тут рядом» — специально для «Собака.ru»:
Мы счастливы стать частью такой веселой и яркой летней истории — на помощь людям с аутизмом. Работа нашего фонда во многом направлена на развитие принципов разнообразия и инклюзии в обществе, а какое общество возможно без вечеринок и барбекю на заднем дворе? Благотворительность может быть особенно эффективной среди диджеев, диско-шаров и гирлянд — мы рады показывать это на своем примере вместе с друзьями из «Мачт».
Организаторы благотворительного бранча-барбекю «Backyard grooves: Мачты тут рядом» — специально для «Собака.ru»:
Очень радостно от того, что у нас есть такая возможность: обьединить давнее желание в дневных вечеринках с возможностью помочь такому классному фонду как «Антон тут рядом». Мы верим в то, что именно общение, веселье и классная музыка — залог не только хорошего времяпрепровождения, но и поддержки в непростые времена. Как пел Groover Washington, «Just a two of us — we can make it, if we try»!
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