Бар «Мачты» и фонд «Антон тут рядом» устраивают благотворительный бранч-барбекю поддержку людей с аутизмом

Марина Комиссарова и Натали Фигуровская

Организаторы благотворительного бранча-барбекю «Backyard grooves: Мачты тут рядом» — специально для «Собака.ru»:

Очень радостно от того, что у нас есть такая возможность: обьединить давнее желание в дневных вечеринках с возможностью помочь такому классному фонду как «Антон тут рядом». Мы верим в то, что именно общение, веселье и классная музыка — залог не только хорошего времяпрепровождения, но и поддержки в непростые времена. Как пел Groover Washington, «Just a two of us — we can make it, if we try»!