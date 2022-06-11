Какие улицы будут перекрыты в центре Петербурга из-за марафона «Белые ночи»? Вот список

В эти выходные, 11 и 12 июня, в центре Петербурга будет проходить ХХХI международный марафон «Белые ночи». В комитете по транспорту рассказали, какие улицы будут перекрыты в связи с этим.
Движение в центре города будут ограничивать поэтапно. Так, уже с 8:00 сегодняшнего дня недоступны для следующие участки: Тифлисская улица от Тифлисского переулка до набережной Макарова, Биржевой проезд, Петровская набережная, Петроградская набережная от Петровской набережной до Сампсониевского моста, Троицкая площадь П.С. и другие. Ограничения будут действовать до 6:00 воскресенья, 12 июня.
С 16:00 11 июня до 06:00 12 июня будут перекрыты многие улицы, в том числе:
- Ждановская наб. от Тучкова моста до Ждановской ул.;
- Биржевая пл.;
- Средний пр. В.О. от Тучкова пер. до наб. Макарова;
- наб. Макарова;
- Тучков мост;
- Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова;
- пр. Добролюбова от Провиантской ул. до Тучкова моста;
- Мытнинская наб.;
- Кронверкская наб.;
- Аптекарская наб. от Гренадерского моста до Аптекарского пр.
С 18: 30 11 июня до 06:00 12 июня:
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съезд с Тульской ул. на Синопскую наб.;
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Водопроводный пер.;
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Дворцовая наб.;
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Синопская наб.;
- наб. Кутузова;
- Воскресенская наб.;
- пр. Чернышевского от Шпалерной ул. к Воскресенской наб.;
- Адмиралтейская наб.;
- Смольная наб.;
- Синопская наб. от Смольной наб. до Херсонской ул.;
- Адмиралтейская наб. от Сенатской пл. до Дворцового моста;
- съезды с Литейного и Большеохтинского мостов;
- наб. р. Мойки от наб. Зимней канавки до Невского пр.,
- от Кирпичного пер. до Невского пр. и от Гороховой ул.
- к Невскому пр.;
- Дворцовая пл.;
- Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Миллионная ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки
С 20:30 11 июня до 06:00 12 июня:
- Миллионная ул. от Суворовской пл. до наб. Лебяжьей канавки;
- наб. Лебяжьей канавки;
- Невский пр. от наб. канала Грибоедова до Дворцового проезда;
- Дворцовый проезд;
- Университетская наб. от Дворцового моста до Таможенного пер.;
- Дворцовый мост;
- Суворовская пл.;
- наб. р. Мойки от Гороховой ул. к Невскому пр.;
- Каменноостровский пр. от Кронверкской наб. до Троицкого моста;
- Троицкий мост;
- ул. Куйбышева от ул. Чапаева до Сампсониевского моста;
- съезды с Выборгской наб. на Гренадерский мост;
- съезд с Пироговской наб. на Сампсониевский мост;
- Гренадерский мост (за исключением трамваев);
- Сампсониевский мост (за исключением трамваев);
- Адмиралтейский проезд;
- наб. Лебяжьей канавки от Садовой ул. до Миллионной ул.
При этом в маршруты общественного транспорта также будут внесены изменения. Полный список всех ограничений можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.
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