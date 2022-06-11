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Какие улицы будут перекрыты в центре Петербурга из-за марафона «Белые ночи»? Вот список

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В эти выходные, 11 и 12 июня, в центре Петербурга будет проходить ХХХI международный марафон «Белые ночи». В комитете по транспорту рассказали, какие улицы будут перекрыты в связи с этим.

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Движение в центре города будут ограничивать поэтапно. Так, уже с 8:00 сегодняшнего дня недоступны для следующие участки: Тифлисская улица от Тифлисского переулка до набережной Макарова, Биржевой проезд, Петровская набережная, Петроградская набережная от Петровской набережной до Сампсониевского моста, Троицкая площадь П.С. и другие. Ограничения будут действовать до 6:00 воскресенья, 12 июня.

С 16:00 11 июня до 06:00 12 июня будут перекрыты многие улицы, в том числе: 

  • Ждановская наб. от Тучкова моста до Ждановской ул.;
  • Биржевая пл.;
  • Средний пр. В.О. от Тучкова пер. до наб. Макарова;
  • наб. Макарова;
  • Тучков мост;
  • Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова;
  • пр. Добролюбова от Провиантской ул. до Тучкова моста;
  • Мытнинская наб.;
  • Кронверкская наб.;
  • Аптекарская наб. от Гренадерского моста до Аптекарского пр.

С 18: 30 11 июня до 06:00 12 июня:
 

  • съезд с Тульской ул. на Синопскую наб.;

  • Водопроводный пер.;

  • Дворцовая наб.;

  • Синопская наб.;

  • наб. Кутузова;
  • Воскресенская наб.;
  • пр. Чернышевского от Шпалерной ул. к Воскресенской наб.;
  • Адмиралтейская наб.;
  • Смольная наб.;
  • Синопская наб. от Смольной наб. до Херсонской ул.;
  • Адмиралтейская наб. от Сенатской пл. до Дворцового моста;
  • съезды с Литейного и Большеохтинского мостов;
  • наб. р. Мойки от наб. Зимней канавки до Невского пр.,
  • от Кирпичного пер. до Невского пр. и от Гороховой ул.
  • к Невскому пр.;
  • Дворцовая пл.;
  • Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Миллионная ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки

С 20:30 11 июня до 06:00 12 июня:

  • Миллионная ул. от Суворовской пл. до наб. Лебяжьей канавки;
  • наб. Лебяжьей канавки;
  • Невский пр. от наб. канала Грибоедова до Дворцового проезда;
  • Дворцовый проезд;
  • Университетская наб. от Дворцового моста до Таможенного пер.;
  • Дворцовый мост;
  • Суворовская пл.;
  • наб. р. Мойки от Гороховой ул. к Невскому пр.;
  • Каменноостровский пр. от Кронверкской наб. до Троицкого моста;
  • Троицкий мост;
  • ул. Куйбышева от ул. Чапаева до Сампсониевского моста;
  • съезды с Выборгской наб. на Гренадерский мост;
  • съезд с Пироговской наб. на Сампсониевский мост;
  • Гренадерский мост (за исключением трамваев);
  • Сампсониевский мост (за исключением трамваев);
  • Адмиралтейский проезд;
  • наб. Лебяжьей канавки от Садовой ул. до Миллионной ул.

При этом в маршруты общественного транспорта также будут внесены изменения. Полный список всех ограничений можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.

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