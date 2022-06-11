Какие улицы будут перекрыты в центре Петербурга из-за марафона «Белые ночи»? Вот список

Движение в центре города будут ограничивать поэтапно. Так, уже с 8:00 сегодняшнего дня недоступны для следующие участки: Тифлисская улица от Тифлисского переулка до набережной Макарова, Биржевой проезд, Петровская набережная, Петроградская набережная от Петровской набережной до Сампсониевского моста, Троицкая площадь П.С. и другие. Ограничения будут действовать до 6:00 воскресенья, 12 июня.

С 16:00 11 июня до 06:00 12 июня будут перекрыты многие улицы, в том числе:

Ждановская наб. от Тучкова моста до Ждановской ул.;

Биржевая пл.;

Средний пр. В.О. от Тучкова пер. до наб. Макарова;

наб. Макарова;

Тучков мост;

Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова;

пр. Добролюбова от Провиантской ул. до Тучкова моста;

Мытнинская наб.;

Кронверкская наб.;

Аптекарская наб. от Гренадерского моста до Аптекарского пр.

С 18: 30 11 июня до 06:00 12 июня:



съезд с Тульской ул. на Синопскую наб.;

Водопроводный пер.;

Дворцовая наб.;

Синопская наб.;

наб. Кутузова;

Воскресенская наб.;

пр. Чернышевского от Шпалерной ул. к Воскресенской наб.;

Адмиралтейская наб.;

Смольная наб.;

Синопская наб. от Смольной наб. до Херсонской ул.;

Адмиралтейская наб. от Сенатской пл. до Дворцового моста;

съезды с Литейного и Большеохтинского мостов;

наб. р. Мойки от наб. Зимней канавки до Невского пр.,

от Кирпичного пер. до Невского пр. и от Гороховой ул.

к Невскому пр.;

Дворцовая пл.;

Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;

Миллионная ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки

С 20:30 11 июня до 06:00 12 июня:

Миллионная ул. от Суворовской пл. до наб. Лебяжьей канавки;

наб. Лебяжьей канавки;

Невский пр. от наб. канала Грибоедова до Дворцового проезда;

Дворцовый проезд;

Университетская наб. от Дворцового моста до Таможенного пер.;

Дворцовый мост;

Суворовская пл.;

наб. р. Мойки от Гороховой ул. к Невскому пр.;

Каменноостровский пр. от Кронверкской наб. до Троицкого моста;

Троицкий мост;

ул. Куйбышева от ул. Чапаева до Сампсониевского моста;

съезды с Выборгской наб. на Гренадерский мост;

съезд с Пироговской наб. на Сампсониевский мост;

Гренадерский мост (за исключением трамваев);

Сампсониевский мост (за исключением трамваев);

Адмиралтейский проезд;

наб. Лебяжьей канавки от Садовой ул. до Миллионной ул.

При этом в маршруты общественного транспорта также будут внесены изменения. Полный список всех ограничений можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.