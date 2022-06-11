Синоптик: в эту субботу в Петербурге потеплеет, однако без дождей не обойдется

Так, температура воздуха сегодня может составить до +25 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. По словам Леуса, в воскресенье так же пройдут небольшие дожди и похолодает.