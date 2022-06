Верни мне мой 2007-й: в Петербурге открылся олдскульный компьютерный клуб

Идеолог компьютерного клуба в стиле «верни мне мой 2007-й» Андрей Котов искренне не понимал выражение Дмитрия Медведева про то, что в 2007-й «никто никогда не вернется». Чтобы опровергнуть тезис экс-президента России ему потребовался месяц подготовки, две недели непосредственной работы над проектом и 50 метров проводов для локальной системы — и теперь вернуться в тот самый вполне возможно на Лиговском проспекте, 50.

«Что значит никто и никогда не вернется в 2007? Один месяц подготовки, две недели работы, 50 метров проводов для локальной сети… И наконец я могу представить тот самый компьютерный клуб, в котором не получится запустить Крайзис, но можно сыграть Counter Strike, а еще в Quake 3 Arena, Unreal Tournament, Serious Sam, Need For Speed Underground 2 и так далее. Собирай свой ранец со значками и пригоняй», — поделился Котов на странице клуба во ВКонтакте.

Идея открыть олдскульный компьютерный клуб Котов связывает с желанием воплотить в реальности восстановить в реальности воспоминания о том, как подобные клубы выглядели раньше. «В ноябре я листал путеводитель Сыендука и прочел про «Компьютерный клуб 2000», но он был с плоскими экранами, да и антураж был немного не тот. И я в голове представил свою версию клуба: ЭЛТ-мониторы, старые корпуса с нормальным железом, плакаты на стенах и стикеры кругом. 2007-й год для меня — просто хорошее время, в которое хочу вернуться, пропитанное школьными воспоминаниями и поп-культурой нулевых», — приводит 2х2 его слова.