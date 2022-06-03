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Люди с ментальными особенностями могут и хотят работать. Показываем новую акцию «Простых вещей»

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Инклюзивные мастерские «Простые вещи» запустили новую акцию «Работа — это просто». Ее цель — показать, что люди с ментальными особенностями могут и хотят работать, а обществу необходимо замечать барьеры и помогать их преодолевать. 

Фото: Мария Павловская. Предоставлены «Собака.ru» командой «Простых вещей»
Фото: Мария Павловская. Предоставлены «Собака.ru» командой «Простых вещей»

«Иметь работу в нашем городе — это просто. Иметь возможность её менять — тоже просто. Работает ли это для всех? К сожалению, нет. Люди с ментальными особенностями чаще всего находятся в изоляции: их не берут на работу, не приглашают на собеседования и не высылают тестовых заданий. Их не могут уволить или сократить — их просто не берут», — говорят в «Простых вещах».

Для того, чтобы обратить внимание на проблему трудоустройства людей с ментальными особенностями, «Простые вещи» запустили акцию «Работа — это просто». На улицах и в метро Петербурга можно увидеть снимки, где люди выполняют свою работу:лепят керамические чашки, создают стол из дерева, пересаживают растения, готовят обед, шьют одежду, рисуют картины.

Фото: Мария Павловская. Предоставлены «Собака.ru» командой «Простых вещей»
Фото: Мария Павловская. Предоставлены «Собака.ru» командой «Простых вещей»
Фото: Мария Павловская. Предоставлены «Собака.ru» командой «Простых вещей»
Фото: Мария Павловская. Предоставлены «Собака.ru» командой «Простых вещей»
Фото: Мария Павловская. Предоставлены «Собака.ru» командой «Простых вещей»

«За каждым делом стоит рабочее место, которое необходимо поддерживать. Также необходимо — создавать новые рабочие места. Чтобы простых вещей было больше», — напоминают в «Простых вещах». 

«Простые вещи» подбирают для человека с ментальными особенностями программу трудоустройства или социальной занятости. Вместо отказов от работодателей человек получает выбор — семь мастерских, в которых можно работать и стать специалистом. Кроме того, получить навыки самостоятельной жизни: готовить, выбирать, распределять время, общаться, договариваться и строить отношения.

Поддержать «Простые вещи» можно по ссылке. «Так мы вместе сможем сделать общество открытым и безопасным для всех», — отмечают в инклюзивных мастерских.

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