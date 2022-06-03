Люди с ментальными особенностями могут и хотят работать. Показываем новую акцию «Простых вещей»

«Иметь работу в нашем городе — это просто. Иметь возможность её менять — тоже просто. Работает ли это для всех? К сожалению, нет. Люди с ментальными особенностями чаще всего находятся в изоляции: их не берут на работу, не приглашают на собеседования и не высылают тестовых заданий. Их не могут уволить или сократить — их просто не берут», — говорят в «Простых вещах».

Для того, чтобы обратить внимание на проблему трудоустройства людей с ментальными особенностями, «Простые вещи» запустили акцию «Работа — это просто». На улицах и в метро Петербурга можно увидеть снимки, где люди выполняют свою работу:лепят керамические чашки, создают стол из дерева, пересаживают растения, готовят обед, шьют одежду, рисуют картины.