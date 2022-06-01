Петербургские депутаты предложили обязать магазины указывать цену товара за литр или килограмм

Автором обращения выступил единоросс Антон Соловьев. По его словам, производители продуктов в последнее время начали уменьшать количество, объем или вес товара при внешнем сохранении вида привычной упаковки. Такая практика используется во всем мире и напрямую не нарушает прав потребителей, поскольку, как правило, объем или вес товара указывается на упаковке.

«Однако это существенно осложняет выбор покупателя с точки зрения выгодности покупки, так как непросто сравнить цены на товары, если их объем установлен не в общепринятых основных единицах измерения, а в дробных величинах (0,92 л, 900 гр, 0,375 кг и т.п.). Кажущаяся на первый взгляд дешевизна продукта может в итоге привести к переплате, в результате чего потребитель чувствует себя обманутым», — говорится в документе.

Соловьев указывает, что в декабре 2020 года правительство РФ утвердило Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые обязывают продавца указывать на ценниках наименования товара, цену за единицу товара или за единицу измерения товара, например, по весу или длине.

Депутаты Закса просят Мишустина внести изменения в правила продажи, чтобы продавцы указывали на ценниках помимо наименования товара, цену за единицу товара или за единицу измерения товара еще и стоимость товара за целую, общепринятую единицу измерения — за 1 кг, 1 л и т.д.