Петербург вошел в топ-10 городов по разнице доходов богатых и бедных

К таким выводам пришли в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут «Известия». Самые бедные россияне в среднем зарабатывают около 10 тыс. рублей в месяц, у самых богатых доход превышает 93 тыс. рублей. Отмечается, что темпы роста заработка у наименее обеспеченных граждан страны в последние два года были выше, чем у самых богатых. Так, в 2020 году денежные поступления у первой группы увеличились на 4,7%, а у последних — лишь на 0,9%,

Самый значительный разрыв доходах богатых и бедных людей зафиксирован в ЯНАО. Там разница составляет 10,4 раза — 236,6 тыс. рублей против 22,7 тыс. в месяц. Следом идут НАО и Москва — разница в 9,4 раза. Далее расположились Адыгея, Краснодарский край, Петербург, Чукотский автономный округ, Якутия, Сахалинская и Ростовская области. В этих субъектах разрыв в доходах в диапазоне от 8,02 до 8,82 раза.

Минэкономразвития России ожидает падения реальных располагаемых доходов жителей России в 2022 году на 6,8%, а инфляция не должна быть выше 15%.