В Петербурге начали оформлять парковочные разрешения. Вот кто может на них претендовать

Парковочное разрешение жителя стоимостью 1 800 рублей в год оформляется на транспортное средство, принадлежащее:

собственнику жилого помещения, расположенного в границах зоны платной парковки, или доли в нем;

лицу, зарегистрированному в жилом помещении, расположенном в границах зоны платной парковки.

На одну квартиру может быть оформлено не более двух парковочных разрешений, коммунальную — не более одного разрешения на одну квитанцию о квартплате. Для внесения автомобиля в реестр льготных разрешений необходимо обратиться в МФЦ или подать документы через региональный портал госуслуг.

Оформить бесплатное парковочное разрешение могут владельцы электромобилей, зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи, а также проживающие в границах зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 10% парковочных мест предназначены для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц.

По подсчетам Смольного, по состоянию на конец мая 2022 года количество действующих парковочных разрешений для размещения транспортных средств в зоне платной парковки составляет порядка 25 тысяч. При этом почти 50% разрешений приходится на многодетные семьи и почти 40% разрешений выданы жителям зоны платной парковки.

На сегодняшний день платная парковка функционирует на 99 улицах в Центральном районе, где обустроено 8 375 парковочных мест. В 2022 году будет реализовано поэтапное расширение платного парковочного пространства. Первый этап запланирован на 1 июля. К 1 сентября платная зона охватит весь Центральный район в границах четырех муниципальных округов: «Литейный округ», «Смольнинское» «Лиговка‑Ямская», «Владимирский округ». С 1 ноября платные парковочные места появятся на 154 улицах Адмиралтейского района.

Полный перечень улиц, на которых платная парковка появится в рамках первого этапа расширения, можно найти по ссылке.