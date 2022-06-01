Май-2022 в Петербурге оказался в числе самых холодных в XXI веке

О том, каким был май-2022 в Петербурге, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, месяц был холодным, «особенно на фоне температур в этом веке». «Долгая затяжная весна в Санкт-Петербурге с постоянной отрицательной аномалией в большинстве дней месяца. Средняя за месяц температура воздуха составила +10,0 градусов. Более холодным остался только 2017 год, со среднемесячной температурой +9,4 градуса, а вот с 2020 годом почти сравнялись за счет последней недели мая», — поделился синоптик.

При этом май оказался относительно сухим — осадков в течение месяца выпало «мало, всего 52% от нормы». Солнце хоть и светило 30 дней из 31-го, но непродолжительно. Количество солнечных часов в мае составило 252, что тоже чуть меньше средних значений. «Про теплый май и не вспоминаю, в 2018 году было +15,1, в 1897 году +16,2 градуса. Хорошо бы такая температура была в июне», — посетовал Колесов.

Из ближайших холодных лет XX века Колесов отметил 1999 год, средняя температура мая в течение которого составила +7,7 градуса. «Ну а самый холодный май (+6,1 градуса) был в 1909 году. Так что не все так уж и плохо было у нас сейчас», — резюмировал синоптик.