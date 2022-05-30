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«Похоже на начало какого-то триллера»: Ксению Собчак напугал двор на Бассейной улице в Петербурге

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Ксения Собчак обратила внимание на один необычный двор в Московском районе Петербурга. Он вызвал у журналистки противоречивые эмоции: от удивления до испуга.

Михаил Вильчук

Двор расположен на Бассейной улице. Его украшали сами местные жители. Двери в парадные и газон уставлены всевозможными предметами: макетом церкви, двуглавым орлом, львами, символами СССР, флагами и «зловещей красной мельницей», по словам Собчак.

«Сначала хотела пошутить про дом повышенной державности, но на видео столько всего, что а) это больше похоже на начало какого-то триллера б) сразу хочется найти и пересчитать все пасхалки, потому что одна наверняка должна спасти тебе жизнь», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Дворик перед домом на Бассейной улице был известен и ранее. «Санкт-Петербургские ведомости» рассказывали в 2018 году, что свою руку к благоустройству приложил уроженец Абхазии Девиз Парулава, который живет в Петербурге около 30 лет.

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Ксения Собчак

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