В Петербурге изменится график разводки мостов на День города. Вот что изменится

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», Дворцовый мост разведут в 0:00 29 мая под звуки классической музыки в исполнении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Развод Благовещенского моста намечен на 3:10, первая разводка в 1:25 не состоится. Троицкий мост поднимет крылья в 3:00.

Разводка других мостов будет проходить по стандартному графику. Отмечается, что одночленное расписание является предварительным и еще может поменяться в день проведения мероприятий. Уточнить изменения в графике развода мостов можно на сайте «Мостотреста».

Напомним, из-за Дня города, который отмечается в Петербурге 27 мая, а также других праздничных мероприятий изменится работа общественного транспорта. Круглосуточная работа метро и запуск ночных автобусов — рассказываем обо всех изменениях. А еще в Петербурге ко Дню города также ограничат движения транспорта по некоторым улицам. Приводим расписание, когда и какие именно из них будут перекрыты.