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В Петербурге отмененяется масочный режим и снимается ограничение на посещение массовых мероприятий

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В Петербурге снимают часть ограничений по коронавирусу. Уже с завтрашнего дня в городе больше не надо носить маски.

Shutterstock.com

Согласно новой редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», с 27 мая:

  • снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей (2 000 человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий;
  • приостанавливается действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты.

С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер. Организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями соответствующих мест.

Иные ограничения продлеваются по 1 июля.

Напомним, ранее власти Москвы объявили «ковидную амнистию». В ее рамках органы исполнительной власти столицы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, а правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Вслед за столицей «ковидную амнистию» намерены объявить и в Петербурге

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