Решение об объявлении «ковидной амнистии» принял мэр Москвы Сергей Собянин на фоне «падения реальных доходов граждан». В ее рамках органы исполнительной власти столицы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, а правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ограничений по коронавирусу, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. «И понятно почему: если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей», — объясняет Собянин.

Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обращаться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа. Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года. Формы заявлений о предоставлении субсидий будут опубликованы на портале mos.ru.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 миллиарда рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей», — резюмировал мэр столицы.

В Петербурге ограничения по коронавирусу пока продлены до 15 июня. Вместе с тем губернатор Александр Беглов направил в адрес главного санитарного врача России Анны Поповой обращение с предложением отменить действующий в городе масочный режим.