Петербург хочет ввести коронавирусную амнистию вслед за Москвой

Как рассказала глава пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина, правительство Петербурга проанализирует текущие административные дела, касающиеся нарушений антикоронавирусных требований. Если по таким делам еще не вынесли решение, и они были возбуждены в отношении незлостных нарушителей, их могут прекратить.

«Несмотря на значительный масштаб контрольных мероприятий, а в определенные моменты их интенсивность была выше, чем в Москве, в приоритете была именно информационная работа по побуждению граждан и организаций к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а не привлечение к административной ответственности», — уточнила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил коронавирусную амнистию. Город компенсирует гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям административные штрафы, которые были уплачены за несоблюдение требований антикоронавирусных ограничений. А неоплаченные штрафы прекратят взыскивать.