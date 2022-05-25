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Петербург хочет ввести коронавирусную амнистию вслед за Москвой

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В Петербурге могут провести частичную коронавирусную амнистию для незлостных нарушителей вслед за Москвой. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на Смольный.

Lelikmgn / Shutterstock.com

Как рассказала глава пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина, правительство Петербурга проанализирует текущие административные дела, касающиеся нарушений антикоронавирусных требований. Если по таким делам еще не вынесли решение, и они были возбуждены в отношении незлостных нарушителей, их могут прекратить.

«Несмотря на значительный масштаб контрольных мероприятий, а в определенные моменты их интенсивность была выше, чем в Москве, в приоритете была именно информационная работа по побуждению граждан и организаций к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а не привлечение к административной ответственности», — уточнила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил коронавирусную амнистию. Город компенсирует гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям административные штрафы, которые были уплачены за несоблюдение требований антикоронавирусных ограничений. А неоплаченные штрафы прекратят взыскивать.

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