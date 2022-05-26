В Петербург возвращаются дожди. Вот какая погода ждет горожан до конца рабочей недели

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 мая, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием и прохождением фронтального раздела. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня пройдут дожди, что, по словам синоптика, «немного ограничит приток солнечного тепла».

Температура воздуха сегодня в городе составит +16…+18 градусов, по области +14…+19. Ветер ожидается восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, «временами дожди и днем около +15».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 27 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем +13…+15.

В субботу, 28 мая, в городе будет также облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха останется без изменений.