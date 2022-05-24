В Петербурге пройдет акция «На работу на велосипеде»

Акция «На работу на велосипеде» проходит в Петербурге при поддержке ассоциации «Пошли-поехали». Ее цель — показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Принять участие в акции можно даже не имея собственного велосипеда — «Смарт байк» предоставит всем желающим промо-код на час бесплатного проката. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.

«Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», партнеры акции предоставляют участникам скидки и бонусы», — говорят организаторы.

На этот раз в Петербурге таких точек будет три, для участников акции они будут работать с 08:00 до 09:00 27 мая. Первая расположится возле кафе «Буше» на площади Льва Толстого. Здесь можно будет скачать и послушать медитацию от ЗОЖ-блогера и преподавателя майндфулнес-практик Анны Свежинской. За утренним кофе она поможет настроиться на рабочий день. Вторая точка будет организована на велодорожке на Пискаревском проспекте, 10. Третья — на велодорожке на набережной реки Фонтанки, 79, возле магазина «Спасибо!».