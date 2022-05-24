Уже в эту пятницу в Петербурге пройдет акция «На работу на велосипеде». Традиционно в этот день участников ждут скидки, бонусы и подарки от партнеров, призванные мотивировать ездить на велосипеде по ежедневным делам чаще.
Акция «На работу на велосипеде» проходит в Петербурге при поддержке ассоциации «Пошли-поехали». Ее цель — показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Принять участие в акции можно даже не имея собственного велосипеда — «Смарт байк» предоставит всем желающим промо-код на час бесплатного проката. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.
«Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», партнеры акции предоставляют участникам скидки и бонусы», — говорят организаторы.
На этот раз в Петербурге таких точек будет три, для участников акции они будут работать с 08:00 до 09:00 27 мая. Первая расположится возле кафе «Буше» на площади Льва Толстого. Здесь можно будет скачать и послушать медитацию от ЗОЖ-блогера и преподавателя майндфулнес-практик Анны Свежинской. За утренним кофе она поможет настроиться на рабочий день. Вторая точка будет организована на велодорожке на Пискаревском проспекте, 10. Третья — на велодорожке на набережной реки Фонтанки, 79, возле магазина «Спасибо!».
На всех точках участников акции «На работу на велосипеде» будут ждать подарки от партнеров. Так, «Буше» предоставит свежий кофе и выпечку, «Яндекс Лавка» — воду, вяленый манго и фирменную сумку-пусетту через плечо для удобной езды на велосипеде. «Количество подарков ограничено, а удовольствие от езды на велосипеде — нет», — отмечают организаторы акции.
В 18:30 рамках акции стартует заезд от ассоциации «Пошли-поехали». Маршрут будет вести с Васильевского острова — от кафе «Додо-Пицца» на 6-й линии Васильевского острова — в Кудрово. Благодаря трансляции геопозиции в телеграмме Ассоциации, к заезду смогут присоединиться все желающие в любом месте.
Любители массовых заездов смогут присоединиться к маршруту от SECT. Ребята поедут по центру через Васильевский остров и Петроградку, собирая по пути индустриальные пейзажи. Сбор в 18:30 в вело-кафе «Вираж», финиш и вечеринка для всех в ALPHORN пройдет по адресу Академика Павлова, 7В.
Акция призвана поддерживать людей, которые выбирают велосипед как основной вид транспорта, и призывает властей улучшать городскую инфраструктуру для велосипедистов. Это мероприятие всегда дарит людям заботу и позитивные эмоции, которые сейчас так важны в непростое и турбулентное время. Ведь езда на велосипеде позволяет поддерживать физическую форму и хорошее настроение. Если у вас стоит велосипед без дела, то самое время поехать на нем на работу в компании единомышленников!
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