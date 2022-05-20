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Когда в Петербурге завершится отопительный сезон? Смольный назвал окончательную дату

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В Петербурге отопление окончательно отключат 23 мая. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по энергетике.

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На режим периодического протапливания в городе начали переходить еще 15 мая. Однако фактически у многих петербуржцев в домах батареи оставались теплыми. Теперь в комитете подписали распоряжение об окончании отопительного сезона с полуночи 23 мая.

По словам главного синоптика города Александра Колесова, в ближайшие дни температура в Петербурге поднимется максимум до +14...+16 градусов. Ждать потепления до +20 можно только на следующей неделе.

«В выходные дни сохранится сухая погода, а вероятность осадков появляется только к середине следующей неделе. Надо отметить, что в ночные часы еще довольно холодно, и заморозки ожидаются все предстоящие трое суток», — рассказал Колесов.

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