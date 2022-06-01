Аномально жаркое лето станет новой нормой? Чего ждать от погоды в 2022 году? Отвечают климатолог и синоптик

Как изменился летний период с конца XVIII века? Правда, что аномально жаркое лето станет нормой для Петербурга? Когда начнется купальный сезон? «Собака.ru» узнала у доцента кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доктора географических наук Артема Павловского и синоптика Александра Колесова, каким будет лето и какие аномалии станут нормой.
Как изменилось лето с XVIII века?
Еще в XVIII веке теплый период был короче на месяц и продолжался примерно с апреля по конец октября. В начале XVIII века в целом мировая климатическая схема еще выходила из так называемого «малого ледникового периода», поэтому летний период был значительно холоднее на несколько градусов — среднемесячная температура на два-три градуса меньше, чем сейчас. В настоящее время средние многолетние значения температуры в характерные месяцы теплого периода года составляют: апрель — 4.8°С, июль— 18.7°С.
В целом на наших широтах потеплела не только зима, но и лето (особенно — в последние десятилетия). Мы все чаще сталкиваемся с такими явлениями, как волны жары — что приводит к человеческим жертвам и экономическому ущербу: например, как в 2010-м и 2021-м. К сожалению, в нынешнем климате люди должны будут адаптироваться не только к суровой зиме, но и к жаркому лету.
Каким будет это лето?
Главный синоптик Петербурга:
«В первые дни лета температура воздуха поднимется до +20°С. В целом среднемесячная температура в июне близка к норме — и составит +16,1°С. В первой половине месяца температура в дневные часы будет варьироваться от +17 до +22°С, а во второй — до +24—+29°С. В конце июня ожидаем активную циклоничность и снижение температуры воздуха до +15—+22°С. Среднемесячное количество осадков в Петербурге составит 60 мм, в Ленинградской области — до 150 мм.
Начало июля более сухое под влиянием антициклона. Затем в город приходят циклоны — нас ожидают кратковременные дожди, ливни, грозы. Дневные температуры в этом месяце не будут превышать +20—+25°С. Среднемесячное количество осадков — 83 мм (выше месячной нормы). Среднемесячная температура — 19,1°С. В августе среднемесячная температура воздуха составит +17,4°С. Среднемесячное количество осадков в этом месяце — 86 мм.
Летом будут отдельные дни с температурой около +30°С в Петербурге и Ленинградской области. Продолжительных аномально жарких периодов по нашим данным спрогнозировать пока невозможно. Купальный сезон начнется в середине июня: вода прогреется до +16—+18°С».
Что нас ждет дальше?
Постепенно увеличивается интенсивность выпадения осадков. По оценкам специалистов, к середине века будет выпадать около 100 мм осадков в сутки — что приведет к подтоплению городских территорий. Для сравнения: пока рекорд — около 88 мм осадков в сутки. Сейчас у нас есть около 100 «горячих точек» — участков, где регулярно происходят подтопления. К середине века их может стать гораздо больше.
По всем имеющимся данным, резко возрастет экстремальность климата — увеличение периодов жаркой погоды и интенсивности осадков, вероятны опасные природные явления (например, ураганы, смерчи). Несмотря на то, что средняя скорость ветра у нас снижается, экстремальные ветра вполне могут наблюдаться и их количество будет только увеличиваться. На это влияет глобальное потепление. В атмосфере накапливается большое количество энергии, которая так или иначе должна иметь разрядку — что и происходит с достаточно большой регулярностью. Ураганы, наводнения, продолжительные периоды жары — это будет нашей реальностью к 2050 году.
Как к этому можно адаптироваться?
Необходимо заниматься декарбонизацией экономики — брать курс на снижение выбросов углекислого газа. Но в нынешних экономических и политических реалиях, наверное, не стоит ожидать больших шагов. Да и сможет ли цивилизация справиться с таким вызовом — большой вопрос. Если говорить о более точечных решениях, то уже сейчас мы должны адаптироваться к опасным природным явлениям, к жаркому лету. Для этого необходимо предусмотреть развитие зеленых зон, системы кондиционирования воздуха в помещениях, повысить отражательную способность городских поверхностей.
В Петербурге сменился климатический подрайон с влажно-континентального на океанический. Что это значит и к чему это приведет?
Изучив данные официальных документов о строительной климатологии за последние 30 лет, мы увидим, что уже сейчас Петербург находится в климатическом подрайоне IIБ. В перспективе развития глобального потепления мы перейдем из климатического относительно-умеренного подрайона в умеренный тип климата (IIIБ). Средняя месячная температура воздуха в июле, например, может составить от +21 до +25°С.
Это значит, что мы должны пересмотреть абсолютно все, что касается норм строительства и эксплуатации: защиту от перегрева; требования по высоте потолков, освещенности помещений, кондиционированию, отоплению и водоотведению. Все это время перед нами стояла задача — защита от морозных зим, потому что город находился во влажно-континентальном строительном подрайоне. А к середине века мы должны будем защищаться от аномально жаркого лета.
Комментарии (0)