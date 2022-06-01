Аномально жаркое лето станет новой нормой? Чего ждать от погоды в 2022 году? Отвечают климатолог и синоптик

Как изменилось лето с XVIII века?

Еще в XVIII веке теплый период был короче на месяц и продолжался примерно с апреля по конец октября. В начале XVIII века в целом мировая климатическая схема еще выходила из так называемого «малого ледникового периода», поэтому летний период был значительно холоднее на несколько градусов — среднемесячная температура на два-три градуса меньше, чем сейчас. В настоящее время средние многолетние значения температуры в характерные месяцы теплого периода года составляют: апрель — 4.8°С, июль— 18.7°С.

В целом на наших широтах потеплела не только зима, но и лето (особенно — в последние десятилетия). Мы все чаще сталкиваемся с такими явлениями, как волны жары — что приводит к человеческим жертвам и экономическому ущербу: например, как в 2010-м и 2021-м. К сожалению, в нынешнем климате люди должны будут адаптироваться не только к суровой зиме, но и к жаркому лету.