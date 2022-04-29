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В Петербурге появились электросамокаты «Яндекс Go»

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Сервис аренды электросамокатов «Яндекс Go» начал работать в Петербурге. Всего в городе планируется разместить более 5 тысяч электросамокатов, сообщили в пресс-службе компании.

Shutterstock.com

Модель самокатов Ninebot Max Plus 2022 года выпуска оснащена держателем для телефона с беспроводной зарядкой, а еще в самокат интегрируют голосовой помощник «Алиса». Двухколесные средства передвижения будут находиться на специальных парковках по всему городу.

Приложение может давать подсказки на маршруте, а навигатор проложит оптимальный маршрут при выборе фиксированного тарифа. Цену поездки по такому тарифу определит приложение после ввода пункта назначения.

В Петербурге для самокатов есть «медленные зоны», где ограничена скорость движения. В парках и людных местах самокаты автоматически будут снижать скорость до 15, 10 или 6 км/ч. В некоторых зонах, например, на Дворцовой площади или Адмиралтейской набережной — проезд и вовсе запрещен.

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