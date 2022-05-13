В Пушкине предлагают переименовать Тиньков переулок

Как рассказал Ерофеев, до 2003 года проезд от Саперной улицы до тупика был безымянным, после этой даты он стал называться Тиньковым переулком. Свое название он получил из-за того, что рядом находился пивоваренный завод «Тинькофф».

Ерофеев отметил, что таким образом в Пушкине пытались возродить традицию XIX века. Тогда названия улицам давали по именам соседних предприятий или их владельцев. Предприниматель Олег Тиньков тогда утверждал, что его предок производил пиво еще на рубеже XVII–XVIII веков.

«Он предоставил бумагу, что его какой‑то предок являлся древним пивоваром, поставлял еще в петровские времена пиво к царскому столу. Сделали копию листочка якобы из книги со старинным шрифтом, смяли и скопировали — создали полное впечатление, что взяли копию из старинного дореволюционного издания», — пояснил Ерофеев.

По его словам, комиссия «не заподозрила подлога», восприняв заявление Тинькова всерьез. Позже оказалось, что пивовара Порфирия Тинькова в царские времена не было. Однако проезд все равно назвали по имени завода.

Теперь этот участок решили переименовать. Новое название может предложить любой желающий. Однако Ерофеев отметил, что в Петербурге запрещены переименования в случае, если у улицы нет предыдущего, исторически ценного названия, чего у Тинькова переулка нет. Решение о переименовании переулка должны принять до конца мая, считает член Топонимической комиссии.